Opvallend: China haalt eigen bestuur overhoop

Het opvallende van de positiewisselingen is dat veel van de burgemeesters naar nieuwe regio’s zijn gestuurd. Volgens Suisheng Zhao, van het centrum voor Chinees-Amerikaanse samenwerking van de Universiteit van Denver, worden deze bestuurders klaargestoomd om op den duur de controle binnen de Communistische Partij over te nemen.

„We hebben nog nooit zoveel verschuivingen gezien op dit bestuursniveau”, aldus Zhao. „Talent klaarstomen is de belangrijkste opgave binnen de modernisering van de overheid door president Xi Jinping.”

Xi foeterde over ’gebrek aan ambitie’

Xi wil dat de opleidingen van bestuurders worden verbeterd. Een onderdeel daarvan is het uitwisselen van lokale bestuurders in regio’s door het hele land.

De president klaagt al geruime tijd over het gebrek aan ambitie bij lokale overheidsmedewerkers die soms decennia lang in dezelfde provincie werkzaam zijn.

Centraal gezag

De verschuivingen moeten er ook voor zorgen dat wetten uitgevaardigd door de centrale overheid in Peking ook echt de regio bereiken. „De partij wil mensen vinden die betrouwbaar zijn en een uitstekende staat van dienst hebben om ze naar andere provincies te sturen en daar de lokale bureaucratie beëindigen”, zegt Zhao.

Van de 32 nieuwe bestuurders zijn 21 na 1970 geboren. Wang Liqi, uit 1977, wordt waarschijnlijk de jongste burgemeester ooit in China sinds hij eerder deze maand is voorgedragen voor die positie in de stad Jiuquan.