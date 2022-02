Canadese politie beëindigt blokkade bij belangrijke brug

De autoriteiten zagen zich gedwongen tot ingrijpen omdat de demonstranten weigerden weg te gaan bij de Ambassador-hangbrug, ondanks een bevel van een rechter. Eerder was al de noodtoestand uitgeroepen. De politie begon zaterdag met het ontruimen en verwijderde de meeste vrachtwagens en andere voertuigen. Zondag werd de rest weggesleept. Meerdere betogers werden gearresteerd.

De versperring, die bijna een week geleden begon, veroorzaakte vooral voor de auto-industrie grote problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokte. De Amerikaanse president Joe Biden had er bij de Canadese autoriteiten op aangedrongen maatregelen te nemen.

In de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren truckers al sinds eind januari, hoewel hun aantal slinkt. Ook daar is de noodtoestand uitgeroepen. Ook elders kwam het tot konvooien, blokkades en protesten. Het fenomeen van de vrijheidskonvooien waaide ook over naar andere landen, zoals Nederland, waar het zaterdag in Den Haag tot een demonstratie kwam.

’Ook vrijheidskonvooien richting Brussel’

Ondanks een verbod in Brussel te demonstreren, willen zogenoemde vrijheidskonvooien toch oprukken richting de Belgische en Europese hoofdstad. Volgens Vlaamse media verzamelen zich al groepen betogers met hun voertuigen op parkeerplaatsen in Frankrijk en Luxemburg. Bij het Noord-Franse Lille kwamen inmiddels honderden deelnemers bijeen. Ook vanuit Nederland zouden activisten tegen onder meer de coronamaatregelen zich klaarmaken.

De demonstranten willen de grote snelwegen naar Brussel vermijden om te voorkomen dat ze aan de grens of in België worden tegengehouden. Ze zouden de voorkeur geven aan kleinere wegen en ook niet in te grote groepen de grens willen oversteken.

Ondertussen waarschuwen de autoriteiten dat het maandag tot grote verkeersproblemen richting Brussel kan komen, en ook in de Europese wijk van Brussel met de Europese instellingen.

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien is komen overwaaien uit Canada. In Den Haag was zaterdag een actie van betogers met vrachtauto's en andere voertuigen. In Parijs heeft de politie zaterdag traangas afgevuurd en honderden boetes uitgedeeld om een verzameling konvooien uit heel Frankrijk op te breken.