Mopperend de winkel in voor mama

De Leidse studente Tjade zoekt bij de bloemenstal van Bert Kulk alvast een boeketje uit voor Moederdag. Ⓒ Hielco Kuipers

Amsterdam - De reclamefolders en advertenties schreeuwen het ons al wekenlang toe: overmorgen is het weer Moederdag. Dus spoeden velen zich komende dagen te elfder ure nog even naar de parfumerie of bloemenstal. Het sentiment dat moeder de vrouw op deze dag niet mag worden vergeten, wint het van de ergernis over de commercie.