Gezin stapt uit auto en moet rennen voor luipaarden in Beekse Bergen

Te zien is hoe het gezin eerst van een afstandje naar de beesten kijkt, die zich weinig lijken aan te trekken van het feit dat er mensen in hun omgeving rondlopen. Nét als je denkt dat het goed afloopt, is te zien hoe het gezin even verderop wéér is uitgestapt. Ditmaal zijn de jachtluipaarden toch wel nieuwsgierig en komen ze op de gezinsleden af.

Wanneer de roofdieren wel erg dichtbij komen en behoorlijk snel blijken te zijn, zet het gezin het op een lopen. De moeder houdt haar kind in haar armen. Erg veel haast lijkt ze niet te hebben. Met haar hand maakt ze nog maaiende bewegingen naar een jachtluipaard, die wel terugdeinst, maar vervolgens toch weer op haar afkomt.

Uiteindelijk belandt het gezin zonder kleerscheuren weer in de auto.

De eigenaar van het Safaripark Beekse Bergen, Libéma, bevestigt het voorval tegenover de NOS. „Uitstappen mag nergens in het park”, is de reactie van het bedrijf, dat laat weten geschokt te zijn dat het gezin tussen de dieren rondliep. „Over de risico’s daarvan informeren we in meerdere talen in het park”, aldus een woordvoerder.