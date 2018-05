Fiscus onder de loep

Bovendien willen VVD, CDA, D66 en CU vertrouwelijk worden bijgepraat door de top van de Belastingdienst, om te horen hoe het staat met de hervormingen. CDA-Kamerlid Omtzigt benadrukt dat de Tweede Kamer hiermee vooral inzicht wil krijgen hoe de processen momenteel verlopen, in de aanloop naar enkele debatten over de fiscus. Een datum voor de hoorzitting is nog niet bekend.

Afgelopen jaren was de Belastingdienst keer op keer slecht in het nieuws. De bestuurscultuur bleek tot op het bot verrot en het ene na het andere systeem bleek op het randje van omvallen. Ook werd er een peperdure vertrekregeling opgetuigd, waar te veel werknemers zich voor inschreven. Het vorige kabinet is daarom begonnen orde op zaken te stellen en ook dit kabinet steekt er extra geld en energie in, maar de problemen zijn zo hardnekkig dat ook dat proces moeizaam verloopt.