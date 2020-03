Man probeert coronamaatregelen te omzeilen in dinosauruspak

En daar dacht de man gebruik van te maken. „Huisdieren mogen onder begeleiding wandelen, altijd alleen maar korte wandelingen, om hun behoeftes te doen. Het hebben van een tyrannosaurus rex-complex wordt niet gedekt”, zo laat de politie weten op Twitter.

Op de bijgevoegde beelden, waar de muziek van de film Jurassic Park onder gemonteerd is, is te zien hoe de man door een agent wordt aangesproken zodra hij via een zebrapad de straat wil oversteken. Het lijkt erop dat hij er met een waarschuwing af komt, want de politie laat de man vrij snel weer gaan.