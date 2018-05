Waylon als 23e aan de beurt in finale

Ⓒ AFP

LISSABON - Zanger Waylon is zaterdag pas als 23e van de 26 deelnemers aan de beurt om zijn lied te zingen in de finale van het Eurovisiesongfestival. Dat heeft de loting uitgewezen die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gehouden. Als eerste is zaterdag om 21.00 uur Oekraïne aan de beurt. Italië sluit het liedjesfestijn af.