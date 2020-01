7,5 jaar cel voor doodschudden baby Rivano

Het jongetje Rivano was in november 2017 zeven maanden oud toen hij zo heftig heen en weer geschud werd dat de dood erop volgde. De rechtbank stelt dat de baby is overleden ten gevolge van een zeer ernstig hoofdtrauma, toegebracht door het uitoefenen van repeterende krachten op het hoofd van Rivano. Tijdens sectie op het lichaam van Rivano zagen deskundigen ernstige verwondingen. Zo was onder meer de tongriem gescheurd en bevonden zich bloeduitstortingen in de hersenvliezen. Volgens de rechtbank is niemand anders dan Van den B. verantwoordelijk voor de dood van zijn kindje. Hij heeft altijd ontkend er iets mee te maken te hebben.

Op 18 november 2017 lag baby Rivano om half zes ’s middags met een verkoudheid op bed. Een begeleidster van een instantie die bij het gezin betrokken is ziet dat verder alles koek en ei is. De moeder van de baby gaat die avond naar een coffeeshop om softdrugs te halen. Maar als ze terugkomt blijkt de toestand van Rivano ineens zorgwekkend. Hij ademt zwaar en er is bloed in zijn mond zichtbaar. ’Het lijkt wel alsof hij doodgaat’, appt ze naar de oma. Van den B. haalt zijn inmiddels ex-partner over pas de volgende dag naar een huisarts te gaan.

Zover komt het niet. Om drie uur ’s nachts wekt Van den B. zijn vriendin. Rivano ademt niet, het hartje staat stil. Hulpdiensten reanimeren hem nog en brengen de baby naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar hij sterft.

Ongeloofwaardig

Van den B. heeft volgens de rechtbank ongeloofwaardige verklaringen afgelegd over onder meer letsel aan de mond van Rivano. Bovendien wilde Van den B. op 18 november 2017 niet naar de huisartsenpost. „De rechtbank ziet geen enkele andere reden om de huisartsenpost niet in te schakelen dan het verbergen van wat er is gebeurd”, las de rechter voor uit het 27 pagina’s lange vonnis.

De Bredanaar heeft tijdens de twee jaar die hij in voorarrest doorbracht telkens geweigerd mee te werken aan psychologische onderzoeken. Hierdoor zijn deskundigen niet in staat een stoornisdiagnose vast te stellen. De rechtbank is van mening dat Van den B. verminderd toerekeningsvatbaar is, maar dat oplegging van tbs niet aan de orde is. Het OM eiste vorige maand tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging.