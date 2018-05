Indonesische vulkaan Merapi blaast as in de lucht

De autoriteiten hebben mensen die vlak bij de vulkaan Merapi wonen, opdracht gegeven hun huizen te verlaten: de rampenbestrijdingsdienst adviseert mensen binnen een straal van 5 kilometer rond de Merapi een ander heenkomen te zoeken.

Honderdtwintig toeristen die een trektocht maakten op de berg, zijn in veiligheid gebracht, zo meldt een woordvoerder vrijdag.

De Merapi is een van de actiefste vulkanen in Indonesië. In 2010 kwamen door een eruptie meer dan 350 mensen om. De as-uitbarsting van nu kwam doordat magma het grondwater had opgewarmd, waardoor er druk wordt opgebouwd, zo beschrijft Reuters.

De hoogste staat van paraatheid is momenteel nog niet uitgeroepen.