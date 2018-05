Indonesische vulkaan Merapi op uitbarsten

De rampenbestrijdingsdienst heeft de bevolking in een straal van 5 kilometer rond de Merapi geadviseerd een goed heenkomen te zoeken. Een woordvoerder zei vrijdag dat 120 toeristen die een trektocht maakten op de berg in veiligheid zijn gebracht. In de regio is nog niet de hoogste staat van paraatheid uitgeroepen.

De Merapi is een van de actiefste vulkanen in Indonesië. In 2010 kwamen door een eruptie meer dan 350 mensen om.