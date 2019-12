Wat is nu beter, een échte kerstboom of een kunstboom?

Volgens Bart Muys, professor bosbeheer aan de Koninklijke Universtiteit in Leuven, valt er weinig te twisten over een echte of valse kerstboom. „Je moet een nepkerstboom minstens twintig jaar gebruiken voordat de ecologische impact kleiner is dan die van een echte kerstboom”, vertelt Muys in Het Nieuwsblad.

„De kunstkerstboom die veel mensen na vijf of tien jaar vervangen, heeft dus een grotere milieu-impact.” Muys verwijst naar een grote Canadese studie uit 2009. In die studie wordt de CO2-uitstoot van een kerstboom uit kunststof vergeleken met een echte boom die 150 kilometer getransporteerd wordt.

Kerstboom speciaal gekweekt

„Een kerstboom plaatsen zorgt niet voor ontbossing. Die bomen worden speciaal voor de kerstperiode gekweekt. De impact is daarom relatief klein”, aldus Muys. „In Europa wordt er op zo’n 50.000 hectare kerstbomen gekweekt - vooral in Denemarken en Wallonië. Die oppervlakte heeft wat water en bemesting nodig, maar verder het is een relatief duurzaam systeem.”

Verbranden of verplanten

Als je niet van plan bent om de boom te hergebruiken, kun je de milieu-impact ook op een andere manier inperken. „Vooral de kerstboomverbranding heeft een negatief effect”, legt Muys uit. „De boom heeft heel wat CO2 opgenomen. Als het je natte hout in een open vuur verbrandt wordt, dan komt er heel wat fijn stof vrij. De boom met kluit opnieuw planten is dan een betere optie, maar ook composteren is beter dan verbranden.”