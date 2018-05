Australische familie afgeslacht

Het lichaam van Katrina Miles en haar drie zoons en een dochter werden vrijdag aangetroffen in het dorpje Osmington in het wijngebied Margaret River.

Twee volwassenen, waarschijnlijk de opa en oma van de kinderen, werden gevonden buiten het hoofdgebouw van het landbouwbedrijf, waardoor het dodental op zeven komt. De ’House of horror’ zoals Australische media nu schrijven, is eigendom van de opa en oma.

Schotwonden

Alle lichamen hadden volgens de lokale politie schotwonden. Op de plaats van het incident werden twee vuurwapens gevonden, maar over wat zich heeft afgespeeld wilde de sheriff weinig zeggen.

Katrina Miles was kennelijk onlangs gescheiden. Op haar Facebookpagina schreef ze: „M’n ex blijft me maar stalken”, zo schrijft The Australian. Nieuwssite News.com.au zegt dat ze een mail hebben gekregen van een bekende van het gezin die schrijft dat het om een leuk stel ging, maar dat de ex ’gek’ was.

Toch is nog niet duidelijk of de ex hier iets mee te maken heeft.

Oma Cynda is onder de zeven slachtoffers op een Australische boerderij. Ⓒ Facebook

Oma Cynda Miles had een bedrijf aan huis waar ze gerecyclede spullen verkocht. Haar man Peter verhuurde zich als landarbeider.

Buurvrouw Felicia Haynes zegt dat de familie drie jaar geleden in het dorp zijn komen wonen. Opa en oma kochten het voor omgerekend ruim een half miljoen euro, inclusief tien koeien, ganzen en varken George. De makelaar omschreef het huis destijds als ’een stukje paradijs’. „Het is één van de mooiste hobby-boerderijen in de regio Margaret River”.

Buurvrouw Freya Cheffers is in shock door de zeven doden .naast haar huis. Ⓒ FB

Een andere buur, Freya Cheffers, zegt ’in shock’ te zijn door het nieuws. „Iedereen is er hier kapot van”, zegt ze tegen ABC.