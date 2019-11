Zwaar vuurwerk ontploft bij huis in Urk

Ⓒ GinoPress B.V.

URK - Bij een woning aan de Golfoploop in Urk is in de nacht van zaterdag op zondag vermoedelijk zwaar vuurwerk ontploft. Het huis heeft grote schade opgelopen. De politie gaat ervan uit dat het vuurwerk moedwillig bij het huis tot ontploffing is gebracht. Het is nog niet bekend hoe dat is gebeurd.