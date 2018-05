Moeder van drie overlijdt na trap van paard

Sarah Desaever was dinsdagavond met een vriendin naar een paard van haar gaan kijken in de wei bij het Belgische Westerlo.

Het dier schrok plotseling van een dichtklappende laadklep van een vrachtwagen.

Sarah kreeg eerst een trap op het hoofd en daarna één op de borst. Ze werd door haar vriendin nog uit de weide geholpen, maar zakte daarna in elkaar. Ze overleed uiteindelijk aan interne bloedingen in het universitair ziekenhuis in Antwerpen.

Bekijk ook: Overreden zwerfhondje wordt bewaakt door zijn vrienden

„De dokteren hebben alles geprobeerd, maar de schade was te groot”, zegt haar broer Christophe tegen Het Nieuwsblad.

Sarah werkte in de thuiszorg. Ze was getrouwd met een Libanese man en laat drie kinderen van 15, 12 en 10 jaar na.

Bekijk ook: Giraffe hangt dood in boom dierentuin Kerkrade