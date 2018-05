Parkmanager Beekse Bergen: ’Wat bezielt deze mensen?’

Op de beelden - vermoedelijk op 7 mei jongstleden geschoten en op 10 mei online gepubliceerd - is te zien hoe volwassenen en in elk geval één kind bezig zijn aan de autosafari in park Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Een voor een stappen ze uit in het jachtluipaardenverblijf om de dieren rustig vast te leggen op de gevoelige plaat. De jachtluipaarden bevinden zich op ongeveer twintig meter afstand van de mensen en lijken de gasten in eerste instantie rustig te observeren. Ze blijven op dat moment nog op hun plek liggen.

Enkele passen verwijderd

Later is te zien dat de bezoekers even verderop wederom uit de auto gestapt zijn en ditmaal verder van hun wagen met Franse kentekens weglopen. Op dat moment stuift een aantal jachtluipaarden op de gasten en hun auto af. De wilde dieren en mensen bevinden zich dan op slechts enkele passen van elkaar. Door zich enigszins rustig met kind op de arm naar de wagen te begeven, komen de bezoekers er ongeschonden vanaf.

In alle talen en pictogrammen

„Wat bezielt deze mensen op daar uit te stappen?”, is ook de vraag die parkmanager De Wildt zich hardop stelt. „Ik heb daar ook geen antwoord op. Op veel manieren maken we als park duidelijk: blijf tijdens de autosafari in de auto zitten en hou ramen en deuren gesloten. Het gaat hier om wilde dieren en zeker niet om huisdieren. Mensen hierop attenderen doen we door mensen in verschillende talen en met borden en pictogrammen te informeren. Daarnaast moeten mensen natuurlijk ook gewoon zélf blijven nadenken. Je staat nota bene op een paar meter afstand van een jachtluipaard. Dan denk je toch niet: laat ik eens even uitstappen om een mooie foto te maken...”

Niet te voorkomen

De Wildt zegt dat dergelijke incidenten niet te voorkomen zijn. „Het terrein is 125 hectare groot. We kunnen onmogelijk overal camera’s ophangen om te controleren wat mensen doen. Er komen hier ongeveer een miljoen bezoekers per jaar. Dat we elkaar niet wekelijks over dit soort zaken spreken zegt ook veel: dit is echt een incident, waarbij de afloop gelukkig goed is.”

„Je kunt ook niet alle risico’s aftimmeren”, vult De Wildt aan. „Als jij met je gezin naar de kinderboerderij gaat, dan kan het ook voorkomen dat een geit je kind raakt. Wat je in dit filmpje ziet is dat het al erg lang duurt voordat die jachtluipaarden actie ondernemen. Het is niet zo dat die mensen een raampje opendoen en die actie direct wordt afgestraft. Het gaat nog heel erg lang goed.”

Eerder jongetje gebeten

Ondanks dat het hier volgens parkmanager De Wildt om een zeldzaam incident gaat, kwam Beekse Bergen in 2012 in het nieuws vanwege een bijtincident tijdens de autosafari. Een jongen van rond de tien jaar oud kwam er destijds minder goed van af dan de mensen die deze week uit hun auto besloten te stappen.

Het jongetje is in 2012 gaan rennen, waarna een cheeta uit de bosjes sprong en hem in zijn arm beet. Het dier liet het kind al gauw los, waarna de moeder haar zoontje de auto in kon trekken. Hij hield er een vleeswond aan over. Ook toen hielden de gasten zich door uit te stappen niet aan de voorschriften. De bezoekers zagen ze de waarschuwingsborden over het hoofd en gaven achteraf toe zelf een fout te hebben gemaakt, meldde Beekse Bergen toen.

Raam open

Naast deze twee incidenten die in het nieuws komen, geeft De Wildt toe dat zijn medewerkers bezoekers soms moeten aanspreken omdat ook zij de parkregels niet naleven. „Aan het einde van de autosafari, bij de giraffes bijvoorbeeld, komt het vaker voor dat mensen tóch even een raampje openmaken om de dieren te fotograferen. Mensen zoeken hier de grens op voor dat ene plaatje, die ene mooie foto. Ook tegen hen zeggen we: de regels zijn er niet voor niets...”

De betrokken mensen zélf vragen naar hun beweegredenen om uit te stappen en een korte wandeling te maken in het jachtluipaardenverblijf, kan De Wildt niet. „We hebben gekeken of zij toevallig op ons vakantiepark logeren, maar dat blijkt niet het geval. We gaan er nu ook verder niet meer achteraan door kentekens bij de politie na te trekken bijvoorbeeld. Onze prioriteit ligt nu namelijk weer bij het goed voorlichten van mensen.”

Geen extra maatregelen

Safaripark Beekse Bergen gaat geen extra maatregelen nemen naar aanleiding van het incident. „Wij zijn daar vrij stellig in. Als we zouden twijfelen aan onze informatievoorziening, zou je extra maatregelen nemen. We hebben alles nagelopen, het staat als een huis. Wat deze mensen bezielt dit toch te doen, is een vraag die wij niet beantwoord krijgen. Het is heel duidelijk wat de regels zijn”, aldus De Wildt

Het park heeft de bewuste bezoekers niet gesproken naar aanleiding van hun gedrag. „Het filmpje kwam later naar voren. We hebben wel gekeken of zij te gast waren in een van onze twee vakantieparken”, aldus De Wildt. Dat was echter niet het geval. „Vooralsnog zijn deze mensen onbekend voor ons.”

