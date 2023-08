Europa zucht onder hitte, weer grote brand in Griekenland

De autoriteiten bestrijden het vuur met blusvliegtuigen en de inzet van tientallen brandweerlieden. Er kwam volgens de autoriteiten zeker één persoon om het leven. Een 80-jarige herder probeerde zijn dieren te redden van het oprukkende vuur. Hij ademde daarbij rook in en verloor het bewustzijn, waarna hij volgens de brandweer overleed.

Er wordt gewaarschuwd voor een hoog risico op nieuwe natuurbranden bij Athene. In de buurt van de noordelijke stad Alexandroupolis woeden ook al dagen branden. Daar moesten zo’n twaalf dorpen worden ontruimd. Veel inwoners konden later weer terugkeren, al is het vuur nog niet onder controle.

Met het oog op die laatste branden heeft de rampbestrijding van de Europese Unie twee blusvliegtuigen van Cyprus naar Griekenland gedirigeerd. Ook springt er een Roemeense brandweerploeg bij. Griekenland kan maandag in totaal 56 brandweerlieden en tien voertuigen verwelkomen, meldt de Europese Commissie. Eerder schoot al een ploeg uit Frankrijk te hulp.

Griekenland heeft aan bosbranden „al verreweg de ergste juli sinds 2008” doorgemaakt, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Janez Lenarcic. Toen werden onder meer negen Europese blusvliegtuigen ingevlogen.

Het blijft volgens meteorologen waarschijnlijk nog dagen erg heet en droog in Griekenland. Ook andere Zuid-Europese landen gaan opnieuw gebukt onder hoge temperaturen. Het kwik gaat in Madrid de komende dagen weer richting de 40 graden. In het zuiden van Frankrijk worden deze week vergelijkbare temperaturen verwacht. Er kan dinsdag een temperatuurrecord sneuvelen in de Rhônevallei, voorspelt Meteo France.