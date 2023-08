Europa zucht onder hitte, weer grote brand in Griekenland

De autoriteiten bestrijden het vuur met blusvliegtuigen en de inzet van tientallen brandweerlieden. Ook wordt gewaarschuwd voor een hoog risico op nieuwe natuurbranden bij Athene. In de buurt van de noordelijke stad Alexandroupolis woeden ook al dagen branden. Daar moesten zo'n twaalf dorpen worden ontruimd.

Het blijft volgens meteorologen waarschijnlijk nog dagen erg heet en droog in Griekenland. Ook andere Zuid-Europese landen gaan opnieuw gebukt onder hoge temperaturen. Het kwik gaat in Madrid de komende dagen weer richting de 40 graden. In het zuiden van Frankrijk worden deze week vergelijkbare temperaturen verwacht. Er kan dinsdag een temperatuurrecord sneuvelen in de Rhônevallei, voorspelt Meteo France.