Ravage na brand en onlusten in Grieks migrantenkamp

De omstandigheden in de opvangkampen op de Griekse eilanden zijn erbarmelijk.

ATHENE - Een brand heeft voor grote schade gezorgd in een groot opvangkamp voor migranten in Griekenland. In het kamp op het eiland Chios waren onlusten uitgebroken na de dood van een zieke asielzoeker uit Irak.