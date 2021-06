Justitie onder Trump verzamelde belgegevens The New York Times

Niet alleen bij The New York Times gebeurde dat. Vorige maand maakte het ministerie van Justitie van Biden de inbeslagnames uit het Trump-tijdperk bekend van de telefoonlogboeken van verslaggevers die voor The Washington Post werken en de telefoon- en e-maillogboeken van een CNN-verslaggever.

Dean Baquet, hoofdredacteur van The New York Times, veroordeelt de actie van de regering-Trump. „Het in beslag nemen van de telefoongegevens van journalisten ondermijnt de persvrijheid grondig”, zei hij in een verklaring. „Het dreigt de bronnen het zwijgen op te leggen waarvan we afhankelijk zijn om het publiek essentiële informatie te verstrekken over wat de regering doet.”

Nieuwsmedia en voorvechters van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten zijn al langere tijd kritisch over pogingen van Amerikaanse regeringen om toegang te krijgen tot de communicatiegegevens van journalisten om zo lekken op te sporen. Daarmee zouden regeringen volgens critici onterecht de persvrijheid beknotten.

President Joe Biden zei vorige maand, na de onthulling over de inbeslagnames bij The Washington Post en CNN, dat hij dergelijke acties van het ministerie van Justitie nooit zal toestaan tijdens zijn bewind. Hij noemde die „simpelweg verkeerd.”