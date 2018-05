IJsheiligen begonnen met nachtvorst

Dat meldt Weeronline. De dagen van 11 tot en met 15 mei, de naamdagen van de vier katholieke heiligen Mamertus, Pancratius, Servatius van Maastricht en Bonifatius van Tarsus, vormen volgens de volksweerkunde de laatste voorjaarsperiode dat er nachtvorst kan optreden.

In de praktijk blijkt dat vorst aan de grond zelfs in de zomer nog voorkomt. De periode waarin nog nooit in Nederland vorst aan de grond is gemeten, loopt van 20 juli tot en met 21 augustus.

Volgens Weeronline blijft het kwik de komende nachten boven nul.