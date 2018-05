Vuurzee in restaurant Istanbul uit Appingedam

Sander Smit (22), zelf inwoner van Appingedam, legde de brand vast op camera. „Ik was op de fiets, woon in Appingedam. Toen ben ik naar huis gegaan, naar boven gerend, heb m’n tas gepakt en ben die kant op gegaan.”

Het Turkse restaurant staat in het centrum van het stadje, in de Wijkstraat. De brandweer rukte uit met meerdere bluswagens en twee hoogwerkers, terwijl agenten de straat afsloten voor verkeer.

De vlammenzee heeft het gebouw voor een groot deel verwoest, en hield verschillende mensen wakker, want het was behoorlijk druk op straat. Na ongeveer een uur had de brandweer de brand onder controle. Daarna duurde het nablussen nog lang. Rond 05.00 uur heeft de politie de straat weer opengesteld voor publiek.

Ⓒ De Vries Media