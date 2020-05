Onbegrip steekt dwangarbeider: ’Het zal allemaal wel zijn meegevallen’

Arie van Houwelingen (inzet) werd in september 1944 via kamp Amersfoort naar Duitsland vervoerd. Ⓒ Frank Diemel en Hollandse Hoogte

Komende week precies 75 jaar geleden kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Heel Nederland had naar dit moment toe geleefd. Na de eerste euforie moest iedereen zijn leven weer oppakken. Hoe was dat en op wat voor manier bleef het oorlogsverleden een rol spelen in het bestaan? Vandaag: Arie van Houwelingen (96), dwangarbeider.