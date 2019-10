Kabinet onderzoekt minder strenge norm PFAS

Het kabinet wil nu het RIVM zo snel mogelijk laten kijken wat een veilige norm is voor PFAS -een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen- in de bodem. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil uiterlijk 1 december duidelijkheid.

De D66-bewindsvrouw houdt ondanks alarmerende signalen uit de bouwwereld al maanden vast aan een strenge detectienorm van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond. Maar een dag voor het grote bouwprotest op het Malieveld wil ook Van Veldhoven af van deze strenge norm. Ze heeft daarbij als randvoorwaarde dat de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar mogen komen.

Doorslaggevend advies

Verder komt er op verzoek van de Tweede Kamer een taskforce die met bedrijven en overheden knelpunten in de PFAS-crisis moet gaan oplossen. Of de minder strenge normen er komen hangt nu af van het RIVM-advies dat uiterlijk 1 december op het bureau van de staatssecretaris moet liggen.

Woensdag komt ondernemend Nederland naar het Malieveld om het kabinet op te roepen om nu al met werkbare milieuregels te komen. Naast de PFAS-perikelen willen bedrijven snel een oplossing voor de stikstofcrisis.

Bekijk ook: Milieubrigade krijgt ruim baan van de coalitie