Indiase goeroe stelde duizenden mensen bloot aan virus

Singh en twee medewerkers weigerden na een reis naar Europa om zichzelf twee weken te isoleren. Ze gingen prediken in dorpen in Punjab en bleken later alle drie besmet te zijn met het virus. Dat bleek bij Singh pas na zijn dood.

De goeroe heeft mogelijk veel mensen besmet. Een politiefunctionaris meldt dat negentien mensen die contact hadden met Singh het virus ook hebben. De autoriteiten wachten nog op testresultaten van tweehonderd andere mensen.

De autoriteiten hebben uit voorzorg meerdere plaatsen afgesloten van de buitenwereld. „De eerste van deze vijftien dorpen ging op 18 maart op slot. We denken dat er 15.000 tot 20.000 mensen in de afgesloten dorpen wonen”, zegt een magistraat.

De zaak leidde in India tot geschokte reacties. Een populaire zanger, Sidhu Moose Wala, maakte een lied over de goeroe dat via YouTube meer dan 2,3 miljoen keer is beluisterd.

„Ik droeg de ziekte over. Liep door het dorp als een schaduw van de dood”, is te horen in het nummer. De politiechef van Punjab heeft mensen al aangemoedigd naar het nummer te luisteren en er lessen uit te trekken.

In India zijn tot dusver 873 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en negentien patiënten overleden. Het daadwerkelijke aantal coronagevallen ligt volgens experts waarschijnlijk veel hoger.