Ongeluk bus en auto in Purmerend: 4 gewonden

Volgens de politie zijn er, volgens de eerste informatie, vier gewonden gevallen. Eén van hen raakte bekneld in de auto. Of de drie andere gewonden, die onder meer nekklachten hebben, in de auto of de bus zaten, is nog onbekend.

Het ongeval vond rond 09.45 uur plaats op de kruising van de Verzetslaan en de Jaagweg. Hoeveel mensen er in de bus zaten, weet de woordvoerder niet. Voor de reizigers wordt een andere bus geregeld.