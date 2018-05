Iran: Syrië heeft volste recht op verdediging

Israël claimde donderdag bijna de gehele militaire infrastructuur van Iran in Syrië te hebben aangevallen. Dat was een reactie op de de raketten die Iraanse strijdkrachten volgens Jeruzalem hebben afgevuurd op de door Israël gecontroleerde Golanhoogten. Hoewel die geen schade aanrichtten, was de vergeldingsactie tegen Iraanse doelen in Syrië de hardste sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011.

Onder meer Frankrijk en Rusland riepen beide partijen op de kalmte te bewaren en escalatie te voorkomen.