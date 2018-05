Dierenbeulen actief in Haags Zuiderpark

Volgens de politie zijn er nu hekken neergezet rond de overige zwanennesten en worden de broedplaatsen geregeld gecontroleerd. Het hele park voorzien van camera’s is „niet te doen”, aldus de politie: „niet alles is in beeld te brengen.” Het Facebookbericht heeft al tot tientallen geschokte reacties geleid.

Vandalen sloegen al eerder toe in het Haagse park. In februari werden bijenkorven vernield waardoor de bijenkolonie het loodje legde. Ook werden planten en bloemen in brand gestoken en gingen hertenverblijven eraan.