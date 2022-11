Supporters Volendam en Utrecht met elkaar op de vuist

Premium Binnenland

WK in Qatar verdeelt fans in kampen: ’Ik ben klaar met het geouwehoer’

Het omstreden WK in Qatar levert op voorhand in ieder geval íets op: wonderlijke mijlpalen. Maandag 21 november om 17.00 uur trapt Oranje af. Voor het eerst Oranje-supporters verdeeld in kampen. Voor het eerst een groot polderlands voetbalfeest in de kou. Voor het eerst een wedstrijdje tussen kersts...