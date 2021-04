Politieman krijgt taakstraf voor mishandelen minderjarige in cel

De jongen was in juli vorig jaar aangehouden in Enschede en naar het arrestantencomplex gebracht. Toen in de deuropening van de cel de boeien werden afgedaan, maakte de jongen een beweging met zijn rechterarm, ’zei iets van domme klootzak’ en ging in het hoekje van de cel zitten. Daarop vloog de politieman hem aan, dwong hem op zijn buik op de grond en sloeg de jongen in zijn zij.

De politieman zei later dat hij niet wist of de jongen al was gefouilleerd en dat hij bang was dat de jongen iets uit zijn zakken zou halen. Maar daar is geen bewijs voor gevonden. „Zelfs als dit waar zou zijn, dan nog was het niet nodig om de jongen uit het niets zo aan te vliegen en geweld te gebruiken”, vond de politierechter. Die neemt het de agent kwalijk dat hij zonder reden geweld heeft gebruikt; de jongen zat in de cel en kon geen kant op, de agent was de professional en had zorgplicht over de jongen.