Hoogzwangere Sabrine (26) uit Leiden vermist

Volgens de politie is de jongevrouw 35 weken zwanger en heeft ze dringend medische hulp nodig. Ze wordt sinds 23 juli vermist. De vrouw van Tunesische afkomst heeft wellicht ook een kind bij zich van een jaar oud. Eerder verscheen Amir niet op een zorgafspraak. Ze is als laatst gesignaleerd in de gemeente Leiden.

De politie houdt er rekening mee dat de vrouw zich bewust schuil houdt, omdat ze hier mogelijk illegaal verblijft. Toch wordt getuigen gevraagd 112 te bellen wanneer ze wordt gezien.