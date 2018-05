Pieter van Vollenhoven: straf voor fouten bij safari?

Daarmee reageert hij op het nieuws van een Frans gezin, dat doodleuk uitstapte bij Beekse Bergen met een jong kind. „Welke straffen kunnen worden opgelegd als bezoekers van bijvoorbeeld de Beekse Bergen of de Efteling zich niet houden aan de regels van deze organisaties?”, vraagt Van Vollenhoven zich af.

Volgens de parkmanager van Beekse Bergen worden de regels duidelijk uitgelegd, in meerdere talen en op verschillende manieren. „Zelfs als pictogram.” Wat die mensen heeft bezield, is „mij een groot raadsel”, vertelde de manager tegen de radio. „Dit is niet wat je dagelijks meemaakt binnen de Beekse Bergen.”