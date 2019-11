Auto verdwijnt in kokend water: twee doden

Het incident was in de stad Penza ongeveer 550 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Door de leidingbreuk ontstond razendsnel een gat in de weg met kokend water waar de auto in verdween. Hoe de breuk ontstond is niet bekend.

Op foto’s in lokale media is te zien hoe de Lada van de twee slachtoffers uit het stomende gat wordt getakeld.