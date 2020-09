‘Je werkt bij Defensie en voelt je onveilig door Zwarte Piet?!’

Verder in deze aflevering van Het land van Wierd Duk: waarom wordt er automatisch een beroep gedaan op Nederland om de kinderen uit het verwoeste vluchtelingenkamp Moria op te nemen? Wie weigert, is harteloos. En het schrijnende verhaal van een 14-jarig meisje dat seksueel is misbruikt, maar niet wordt geloofd. Hoewel ze aantoonbaar zwanger is geweest, wordt de zaak niet onderzocht.

