‘Migratie-industrie gaat over de ruggen van kinderen Moria’

Er wordt automatisch een beroep gedaan op Nederland om de kinderen uit het verwoeste vluchtelingenkamp Moria op te nemen. Wie weigert, is harteloos. Telegraafverslaggever Wierd Duk ziet de dakloze migranten liever opgevangen worden in de regio. Anders houden we een systeem van mensensmokkel en illegaliteit in stand, zegt hij in een nieuwe podcast.