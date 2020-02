Nederland zet zich schrap voor Ciara

Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland bereidt zich voor op Ciara: de eerste storm ooit die in Nederland een naam heeft gekregen. Zondagmiddag- en avond worden er windstoten verwacht die lokaal tot 140 kilometer per uur uit kunnen komen. Dat zou orkaankracht betekenen. Zondag aan het einde van de middag of begin van de avond bereikt de storm, zo wordt voorspeld, haar hoogtepunt. Vooral aan de kust wordt verwacht dat de weersomstandigheden extreem zijn. Het gevolg is dat in het hele land morgen code oranje van kracht is.