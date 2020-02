Storm Ciara: dit zijn de voorzorgsmaatregelen

Ciara, de eerste storm met naam die Nederland aandoet, zal vooral aan de kust voor extreme weersomstandigheden zorgen. En in het hele land wordt overlast verwacht.

Vluchten van en naar Schiphol geschrapt

Op Schiphol zijn wegens de storm Ciara al 120 vluchten geannuleerd. Het gaat om zowel inkomende als uitgaande vluchten. KLM meldde zaterdag al dat zondag tientallen vluchten van en naar Schiphol zouden worden geschrapt. Schiphol adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Carnavalsoptocht geschrapt

Een carnavalsoptocht in het Achterhoekse Braamt gaat zondag niet door vanwege de harde wind. Zaterdag nam de organisatie al allerlei maatregelen om de verwachte storm voor te blijven, maar zondag is besloten dat het toch niet veilig is om met meer dan twintig praalwagens te gaan rijden. Ook andere carnavalsactiviteiten in het zuiden en oosten van het land gaan niet door of zijn verplaatst.

Weer tegenvaller voor vrijheidsfestival

Free Future een festival voor jongeren in Nijmegen wordt door tegenvallers achtervolgd. Het afsluitende evenement zondagavond is naar binnen verplaatst. Eerder deze week moest de organisatie al besluiten om een ander hoogtepunt, een 75 uur durend kampvuurfestival op het stadseiland in de Waal, te verplaatsen. Het eiland is door het hoge water in de rivier ondergelopen.

Hardloopevenement afgelast

Alle onderdelen van de Groet uit Schoorl Run zondag zijn afgelast wegens de storm Ciara. Organisator Le Champion roept deelnemers op niet meer af te reizen naar Schoorl.

Dierentuinen nemen maatregelen

Wildlands Adventure Zoo in Emmen houdt zondag wegens de storm Ciara een deel van de dieren binnen. Zaterdag meldde Blijdorp in Rotterdam dat de diergaarde zondag uit voorzorg al om 14.00 uur dichtgaat.

Het bosrijke Dierenpark Amersfoort blijft zondag dicht en Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg in Rhenen raadt bezoekers aan om vanaf 14.00 uur niet meer naar de dierentuin te komen. Ook Artis gaat om 14.00 uur dicht.

Naast het vliegverkeer neemt ook de scheepvaart maatregelen. Een groot deel van de afvaarten van en naar de Waddeneilanden komt te vervallen.

Als gevolg van de storm vallen ook veel veerdiensten op de Duitse Wadden- of Noordzee uit. De boot naar Wangerooge vaart niet. Een veerdienst tussen het Duitse Waddeneiland Borkum en Eemshaven is door het barre weer ook afgelast.

Speelschema van de Eredivisie

Ciara heeft ook alle voetbalcompetities in het land voor een dag platgelegd. Op geen amateurveld wordt gespeeld, en ook alle vier de eredivisie-wedstrijden die voor vandaag gepland stonden - FC Utrecht - Ajax, Sparta - ADO, FC Emmen - FC Twente en AZ - Feyenoord - zijn afgelast.

Een paar uur voordat de KNVB dit besluit op zaterdag bekendmaakte, kondigde de Belgische voetbalbond al aan dat er bij de zuiderburen niet zou worden afgetrapt. Wanneer de wedstrijden van de huidige nummers één, twee én drie van de Eredivisie worden ingehaald, is nog niet bekend.

Ook andere buitenevenementen zoals gedenktocht Emmemoriam, de Trotsmarkt in Baarn en de veldtoertocht in Gasteren gaan niet door.

Geplande dienstregeling NS

De NS begint vandaag met de ’geplande dienstregeling’. Alleen in Noord-Holland worden er enkele treinen geschrapt, vanaf 14.00 uur. Daardoor moeten reizigers vaker overstappen op station Alkmaar. „Mede omdat er op zondag al minder treinen rijden, hebben ProRail en NS besloten de geplande dienstregeling op te starten”, aldus de spoorwegen.

„Er is op voorhand geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld. Veiligheid van onze reizigers en collega’s staat voorop. Daarvoor kunnen we – als dat nodig is – alsnog enkele ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk gecontroleerd stilleggen.” Reizigers wordt geadviseerd het weerbericht in de gaten te houden en de reisplanner te checken. Bij de vorige grote storm stonden op een gegeven moment álle treinen stil.

Gevaarlijke rijomstandigheden

Als Ciara ons land bereikt, heeft ’ze’ in een dag de volledige Atlantische Oceaan overgestoken, en dat is volgens Weeronline ’ongekend snel’. „Volgens de laatste berekeningen moeten we ons voorbereiden op zeer zware windstoten van 120-130 kilometer per uur”, aldus weerman Rico Schröder. „Dit zou betekenen dat als je op de snelweg op volle snelheid met de wind mee rijdt, de wind tijdelijk kan wegvallen. Op andere plaatsen kunnen windstoten van de zijkant je opeens uit je rijbaan drukken of heb je een volle bak wind tegen.”

Het is ook de reden dat Rijkswaterstaat automobilisten adviseert om rekening te houden met gevaarlijke rijomstandigheden’. „Met name lege vrachtwagens, automobilisten met een caravan, vouwwagen of aanhanger wordt geadviseerd niet de weg op de gaan.” Weggebruikers wordt op het hart gedrukt om de weersverwachting en verkeersinformatie in de gaten te houden.

Pieren afgesloten

Aan de westkust zijn verschillende pieren afgesloten. Zo zal de IJmuider Reddingsbrigade vanaf zaterdagmiddag de Zuidpier en de Noordpier sluiten voor bezoekers omdat het te gevaarlijk is om ze te betreden. De gehesen rode vlag moet duidelijk maken dat het verboden terrein is.

„U waagt uw eigen leven en dat van anderen”, valt te lezen op de website van de organisatie. „De overslaande golven kunnen u eenvoudig van de pier afspoelen, waarbij er grote kans op ernstig letsel is.” Het kan zijn dat de pieren voorlopig ook niet opengaan.

NK Tegenwindfietsen

Overigens is er ook plezier te beleven aan de storm: het NK tegenwindfietsen dat plaatsvindt op de Stormvloedkering in Zeeland heeft natuurlijk baat bij een flinke storm.

Al zal dat evenement alsnog afgelast kunnen worden, als de windkracht boven de tien uit gaat komen. De Efteling gaat ondanks de zware storm gewoon open, al kan het gebeuren dat buitenattracties (zoals achtbanen) in de loop van de dag alsnog zullen worden gesloten als het te hard waait. Andere grote pretparken zijn door het winterseizoen sowieso gesloten.