Analyse Ook in D66-top ergernis over eigen mensen

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Veelzeggend was dit voorjaar dat zelfs in de D66-partijtop met de ogen gerold werd wanneer het Kamerlid Tjeerd de Groot ter sprake kwam. „We dachten dat we hem een maandje geparkeerd hadden”, zei een kopstuk tegen De Telegraaf.