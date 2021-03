Verdacht pakketje Amsterdam Centraal blijkt loos alarm

Het verdachte pakket dat zondagmiddag op Centraal Station in Amsterdam was gevonden bevatte geen gevaarlijke stof. Het station is zondagmiddag rond 17.45 uur na het loos alarm weer vrijgegeven.

Eerder in de middag werd op het station het pakket aangetroffen. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wijst uit dat het aangetroffen pakket geen gevaarlijke stof bevat, meldt de politie.

Station wordt voorlopig afgezet. Ⓒ Telegraaf