Gratis jaarabonnement voor Oostenrijkse trein, op één opvallende voorwaarde

De standaardprijs voor een ’Klimaticket’, waar je een jaar lang zo veel als je wil mee mag sporen in Oostenrijk, is 1095 euro. Wie echter een tattoo van het woord ’Klimaticket’ laat zetten, krijgt zo’n jaarabonnement gratis.

De actie werd eerder deze maand aangekondigd door Leonore Gewessler, de minister van Klimaat in Oostenrijk. Op een muziekfestival kondigde ze de stunt aan door onder meer zelf een (tijdelijke) tattoo aan het publiek te tonen waarop ’Gewessler neemt de leiding’ stond.

Op het festival was een pop-up tattooshop en drie mensen gingen meteen op het aanbod in. Intussen zouden al enkele tientallen mensen van de actie hebben geprofiteerd.

"Onaanvaardbare kijk op de mensheid"

Er is ook kritiek op de actie: „Mensen geld aanbieden om reclame onder hun huid te stoppen, getuigt van een onaanvaardbare kijk op de mensheid”, zei parlementslid Henrike Brandstötter onder meer. Florian Klenk, hoofdredacteur van weekblad Falter, beschuldigde de campagne dan weer van „cynisme en spot.” Gewessler verdedigde zich al door te zeggen dat de meeste mensen die ingingen op het aanbod „sowieso al meerdere tatoeages hadden. „Alles wordt ook met de grootste zorg uitgevoerd, het gebeurt alleen bij daglicht en alleen wie ouder is dan achttien, komt in aanmerking.”