Nederlander Nicholas P. in Spanje veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens moord

Hij verdwijnt nu dertien jaar achter de tralies voor de moord en 21 maanden voor de overval die eraan voorafging. P. werd begin 2020 aangehouden. De Britse ’pensionada’ Margaret McNulty – die in het dorpje Granja de Rocamora woonde, nabij de populaire badplaats Alicante – werd dood gevonden in haar huis door haar huishoudster. De Nederlander was de klusjesman van de vrouw en had eerder 50 euro van haar geleend. Omdat hij zag dat ze meer geld in haar portemonnee had, besloot de aan alcohol en drugs verslaafde man terug te komen om haar te beroven, aldus justitie in Spanje. Uiteindelijk verliet hij haar huis met nog eens 500 euro, die hij dezelfde avond grotendeels uitgaf in het lokale nachtleven.

Het proces tegen P. bij het hooggerechtshof werd overgedaan omdat de Spaanse justitie aanvankelijk fouten had gemaakt tijdens de zitting. Normaal gesproken zou het Openbaar Ministerie nu opnieuw een kwart eeuw cel eisen, maar na de deal met justitie werd dat veel minder. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf al aan dat het bekend is met de even trieste als ijzingwekkende zaak. „De man is destijds consulaire bijstand aangeboden, maar die heeft hij afgewezen”, zei een woordvoerster.

Platzak

Naast de fors verlaagde straf oordeelde de rechter ook dat P. tien jaar voorwaardelijk krijgt. Bovendien moet onze landgenoot nabestaanden van de overleden vrouw 52.000 euro smartengeld betalen. Naar dat geld lijken ze te kunnen fluiten, omdat tijdens de rechtszaak al duidelijk werd dat de Nederlander platzak is.