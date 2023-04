Zonovergoten paasweekend voor de boeg! ’Temperaturen tot wel 18 graden’

Vrijdag is er nog veel bewolking en valt er lokaal motregen, meldt Weeronline. Later op de dag breekt de zon door en wordt het ongeveer 10 tot 12 graden.

Vanaf zaterdag wordt het écht lenteweer. In de ochtend is het nog enigszins mistig maar het blijft bijna overal droog en de zon laat zich vaak zien. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. „De oosten- tot noordoostenwind is slechts zwak en daardoor is het heerlijk weer voor een lange wandeling of fietstocht”, aldus Weeronline.

Tekst gaat verder onder de video

Pasen

Zondag, eerste paasdag, kan de temperatuur oplopen tot lokaal 17 graden. De dag start met wolkenvelden, maar al snel komt de zon tevoorschijn. In de middag is er een mix van zon en stapelwolken. Mogelijk komt het tot een plaatselijke bui maar het blijft op de meeste plekken de hele dag droog.

Bekijk ook: Zo maak je perfect gepocheerde eieren

Tweede paasdag blijft het erg warm. De temperatuur kan oplopen tot 18 graden maar het wordt bewolkter dan zondag. Deze toenemende bewolking zal waarschijnlijk wel een prachtig rode zonsopkomst opleveren.

Het paasweekend sluiten we overigens wel in stijl af: later op de dag krijgen we te maken met plensbuien.