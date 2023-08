LIVE | Zelenski bereid verkiezingen te houden met steun van het Westen

OORLOG IN OEKRAÏNE

De strijd in Oekraïne lijkt vast te lopen, al worden er regelmatig verse aanvallen - van zowel Rusland als Oekraïne - gemeld. Zelfs de Krim is niet langer onbereikbaar voor de Oekraïners, zo lijkt het. Ondertussen lijkt Poetin te hebben afgerekend met Wagner-leider Prigozjin. De vraag is nu wel wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

