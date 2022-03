Ruzie bij wasstraat wie het eerst Saharazand van auto mag spoelen: politie sust knokpartij

Binnenland

Politie valt woning binnen in zaak rond bedreigde fruithandelaren

In het onderzoek naar de afpersingszaak rond fruitgroothandel De Groot Fresh Group in Hedel hebben agenten woensdag een inval gedaan in een woning in IJsselstein. Volgens de politie houdt de inval verband met het onderzoek naar het gooien van een handgranaat in Kerkdriel in januari 2020.