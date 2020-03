Een lange rij voor wapenwinkel Martin B. Retting in het Californische Culver City. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - Niet alleen wc-papier wordt gehamsterd in de VS, ook vuurwapens en munitie staan hoog op de boodschappenlijstjes van Amerikanen die zich voorbereiden op wat komen gaat in de coronacrisis. „De AR’s vliegen over de toonbank.”