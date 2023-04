Premium Het beste van De Telegraaf

Pure C van Sergio Herman verliest in één klap twee sterren Michelinsterren: De Librije in Zwolle komend jaar op eenzame hoogte

De Librije van Jonnie Boer (midden) staat binnenkort alleen aan de Nederlandse gastronomische top. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tweeëntwintig keer ging luid gejuich op tijdens de presentatie van het nieuwe sterrenoverzicht van de culinaire keurmeesters van Michelin. Uit de presentatie in het DeLaMar-theater in Amsterdam bleek dat één zaak is gepromoveerd naar twee sterren, zeventien kregen er één ster en vier extra zaken hebben nu een groene ster.