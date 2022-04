Inbreker (39) uit Leeuwarden wil opgepakt worden en laat briefjes achter: ’Ons Jaap was hier’

De man is geen doorsneedief. Als hij spullen steelt, geeft hij ze weg aan daklozen en junks. Of het nu een dure laptop is of een draadloze speaker. „Jongens van de nachtopvang”, noemde hij ze. In januari was hij verantwoordelijk voor een aantal diefstallen en insluipingen. Begin januari had hij uit een woning aan Hoveniersstraat twee dure Apple-laptops gestolen.

Meest in het oog springend was de diefstal van een laptoptas met inhoud op 15 januari uit een kantoor van de afdeling Endoscopie van het MCL in Leeuwarden. De verdachte liep door het ziekenhuis, gekleed in een politieblouse, die hij een dag eerder uit het pand van een entertainmentbedrijf aan het Jacob Catsplein had gejat. Met een loper die hij in een la had gevonden was hij in verschillende ruimtes geweest.

Hij vertrok met een laptop, een telefoon en een geluidsbox in de laptoptas. Op de vraag waarom hij opzichtig met een politieblouse aan door het MCL was gelopen, antwoordde de verdachte dat hij het „wel stoer” vond. „Ik vind politieman een hartstikke mooi vak”, zei hij enthousiast. Een dag later was hij bij de Kanselarij, een verzamelgebouw voor bedrijven aan de Turfmarkt, naar binnen gegaan.

Hij wilde juist opgepakt worden

Daar had hij twee laptops, een iPod en een sabel gestolen. De sabel wilde hij gebruiken voor een nieuwe inbraak, maar zover kwam het niet. Voor hij dat plan in de praktijk kon brengen, werd hij aangehouden, op een gestolen fiets. Bij een aantal inbraken en diefstallen had de man duidelijke sporen achtergelaten, de ene keer een briefje met zijn naam – ’Ons Jaap was hier’, de andere keer liet hij een schriftje achter. (Jaap is een verzonnen naam, red.)

Hij wilde opgepakt worden. Eigenlijk beschouwt de Leeuwarder detentie als een soort opvang. „De gevangenis is een middel om even bij te tanken”, schreef de reclassering in haar rapport. De verdachte: „Ik vind het leuker in de gevangenis dan op straat. Ik weet hoe het is om een eigen cel te hebben met een schone wc. Er wordt van alles voor je gedaan wat niet op straat geregeld wordt.”

De man gebruikt speed, xtc, cocaïne en alcohol en is volgens de reclassering niet gemotiveerd om te stoppen. Hij lijdt aan verschillende stoornissen en is al talloze malen opgenomen geweest. Op de dag van de zitting – donderdag - zat hij 87 dagen vast. De Officier van justitie en zijn advocaat waren het roerend met elkaar eens dat hij niet opnieuw de straat op moet. Dan gaat het gegarandeerd weer mis. Er is inmiddels door de rechter een zorgmachtiging afgegeven, binnen afzienbare tijd kan de man voor begeleiding en behandeling terecht bij Wender, een welzijnsinstelling die is ontstaan uit de samenwerking tussen Zienn en Stichting Het Kopland.

Het gebeurt niet vaak, eigenlijk nooit, maar de officier volgde in feite het strafvoorstel van de advocaat: volgens de advocaat moet er binnen iets meer dan twee maanden opvang voor de verdachte zijn geregeld. Vanaf de dag dat de man is vast komen te zitten tot aan het moment dat hij bij Wender terecht kan was door de advocaat berekend op vijf maanden.

De officier eiste vijf maanden zitten en dat werd ook door de rechter opgelegd. Per saldo betekent dat dat de Leeuwarder nog 67 dagen in zijn geliefde gevangenis moet blijven. Daar leek hij geen enkel probleem mee te hebben. Vrolijk zwaaiend naar alle aanwezigen verliet de man de rechtszaal, vergezeld door twee mensen van de parketpolitie.