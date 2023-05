D66 stemt na stevige discussie voor behoud koningshuis

Het plan was ingediend vanuit de jongerenpartij Jonge Democraten en kon op instemming rekenen van oud-partijleider Alexander Pechtold. D66 is al langer sceptisch over het koningshuis, maar pleit in het laatste verkiezingsprogramma nog wel voor behoud van de ceremoniële functie. Dat gaat wat de Jonge Democraten betreft niet ver genoeg.

„Het is toch schandalig dat niemand in deze zaal staatshoofd kan worden omdat die uit een andere familie komt”, verdedigde Michiel van Alst namens de jongerenpartij de motie. In eerste instantie kreeg hij veel bijval uit de zaal.

"We zijn ook met Zwarte Piet gestopt, dan kunnen we ook hiermee stoppen"

„Ik sta hier niet om Oranjes aan te vallen, maar omdat ik voorstander ben van de Nederlandse democratie”, zei een lid. „De koning is niet tot verantwoording te roepen als hij een fout maakt en dat is niet democratisch”, zei een andere aanwezige. „We zijn ook met Zwarte Piet gestopt, dan kunnen we ook hiermee stoppen”, werd daaraan toegevoegd.

Maar anderen vonden het veel te ver gaan. Het afschaffen van de monarchie is een ’voorbeeld van doorslaan’, foeterde een lid. „Ik was hier twee weken geleden, een gekozen president is ook niet alles”, refereerde een ander aan de verkiezingen voor een Turkse president. Die liep vorige week in de Amsterdamse RAI, waar D66 zaterdag ook bijeenkomt, compleet uit de hand met een massale vechtpartij.

Een ander vreest al een toekomst met BBB-voorvrouw Caroline van der Plas als staatshoofd.

Inkomen verlagen

De vergelijking met Zwarte Piet klopte volgens een van de aanwezigen ook niet. „We zijn niet gestopt met Sinterklaas vieren, we hebben het gemoderniseerd.” Tegenstanders van het afschaffen wijzen erop dat er nog veel meer stappen zijn te zetten voor het tot afschaffen van het koningshuis komt. Bijvoorbeeld door het inkomen van het staatshoofd te verlagen of hem verplichten belasting te betalen.

Na een schriftelijke stemming, nodig omdat het verschil via hand opsteken niet duidelijk was, bleek een meerderheid van D66 toch ervoor het koningshuis in stand te houden: 290 leden stemden tegen het afschaffen van het koningshuis, 239 voor.