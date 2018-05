Robin filmde incident Beekse Bergen: ’We probeerden nog te helpen’

„Het was heel heftig”, begint Robin zijn relaas tegen RTL Nieuws. „Ze leken zich totaal niet te realiseren waar ze mee bezig waren. Het was absoluut onverantwoord.”

Het filmpje dateert van afgelopen maandag. Robin was met zijn moeder in het Safaripark en probeerde naar eigen zeggen de Fransen te waarschuwen met gebarentaal, toen ze de eerste keer waren uitgestapt. „Maar die waarschuwingen sloegen ze meermaals in de wind. Al dachten we, nadat ze weer in hun auto waren gestapt, dat ze hun lesje wel hadden geleerd.”

Dat bleek niet het geval. Het gezin loopt even later, op een andere plek, rustig tussen de dieren. „Je verwacht niet dat ze nog voor een tweede keer uit de auto stappen. Dat was eigenlijk nog wel de grootste schok”, zegt Robin. „Wij konden toen niets meer voor ze doen. We probeerden ze nog te helpen, te waarschuwen, maar wij konden ook niet uitstappen.”

’Expres niet getoeterd’

Op sociale media krijgt Robin veelvuldig het verwijt dat hij alleen maar filmde, en verder niets deed. „Ik denk dat ze ons van afstand niet voldoende hebben gezien, maar we hadden er bewust voor gekozen om niet te claxonneren. Ik was bang dat ze daar nog agressiever van zouden worden. Ik wist niet hoe die beesten daarop zouden reageren. Je doet wat je kan op zo’n moment, maar op de claxon drukken zou voor een averechts effect kunnen zorgen. We waren bang dat ze zouden schrikken.”

