Bewoner mishandeld bij woningoverval: politie zoekt mannen met jas van PostNL

Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten aanwezig in Hoogezand. Ⓒ Persbureau Drenthe

Hoogezand - In een woning aan de Barentszstraat in Hoogezand is woensdagavond even na tien uur een overval gepleegd. Daarbij is volgens de politie een bewoner mishandeld.