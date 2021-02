OM wil webcamafperser Aydin C. 540 dagen langer in cel houden

Aydin C. kreeg eind 2018 in hoger beroep bijna elf jaar gevangenisstraf voor digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en een meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe. Zijn slachtoffers haalde hij over voor de webcam uit de kleren te gaan en seksuele handelingen te verrichten. De beelden die hij daarvan stiekem maakte, gebruikte hij later voor de afpersing door te dreigen ze te verspreiden.

C., die altijd heeft ontkend, woonde de zaak woensdag vanuit een Canadese cel via een videoverbinding bij. Hij is in december uitgeleverd om te worden berecht voor de afpersing van de 15-jarige Amanda Todd. Zij was een van de vermeende slachtoffers van C. en maakte in 2012 een einde aan haar leven. Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak maakte haar zaak wereldnieuws.

Wanneer de zaak van C. in Canada inhoudelijk dient, is nog niet bekend. In Nederland heeft hij bij terugkeer nog elf dagen gevangenisstraf te gaan, voordat hij er hier twee derde van zijn gevangenisstraf heeft opzitten en aanspraak kan maken op voorwaardelijke invrijheidstelling. Zijn advocaten verzetten zich woensdag fel tegen de eis van het OM daar nog 540 dagen aan vast te knopen.